Школу на 400 мест построят в Канавинском районе к 2023 году

Депутаты городской Думы одобрили передачу в областную собственность двух земельных участков под строительство школ в Нижнем Новгороде на заседании в среду, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Школу на 400 мест планируют построить к октябрю 2023 года. Под нее выделили участок площадью 20 тыс. кв. м на Украинской улице в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

- В границах Украинской улицы и Комсомольского шоссе запланировано строительство шести многоквартирных домов, поэтому социальный объект там необходим, - добавил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко.

Еще одну школу площадью 200 кв. м построят между домами №30 и №36 на Народной улице в Московском районе города.

Напомним, что в городской Думе обсудили вопрос о ликвидации второй смены в нижегородских школах. Сейчас во вторую смену учатся 25 тысяч учеников. Причинами такой заметной тенденции является капитальный ремонт в 10 учебных учреждениях города и увеличение темпов строительства жилья. Так, детей из новых ЖК не могут принять в школы, так как школы переполнены, а новые не успевают строиться.