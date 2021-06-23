Незаконную торговую точку демонтировали на улице Бекетова Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский павильон демонтировали в Нижнем Новгороде на ул. Бекетова, 43/20. У владельца не оказалось договора на размещение нестационарной торговой точки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В администрацию неоднократно поступали жалобы от местных жителей, они с просили повлиять на владельца торгового объекта, который не убирал мусор около магазина.

- Сейчас проходит масштабная работа по выявлению и демонтажу павильонов, которые осуществляют деятельность без правовых оснований. Важно, чтобы все нестационарные объекты торговли работали исключительно в рамках правового поля, - подчеркнул заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Напомним, что 11 бесхозных павильонов у станций метро снесут по решению суда в Нижнем Новгороде. Так, демонтаж строений проведут над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».