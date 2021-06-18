Первый ретро-трамвай отправился в Нижний Новгород

Первый вагон ретро-трамвая отправился в Нижний Новгород с завода-изготовителя АО «Уралтрансмаш». До конца года ожидается поставка еще 11 вагонов в регион. Об этом сообщает пресс-служба АО «Уралтрансмаш».

Как сообщает завод-изготовитель, ретро-трамвай уже прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия, а также прошел необходимую обкатку. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.

Напомним, что компания "Сбербанк Лизинг" должна поставить 11 ретро-трамваев общей стоимостью 945,9 миллионов рублей в Нижний Новгород до конца года. Лизинговая сделка будет действовать до 25 декабря 2026 года. В настоящее время известен график поставки односекционных ретро-трамваев: два вагона привезут в течение 90 календарных дней и в течение 120 дней доставят ещё два вагона, следующие 3 вагона должны будут привезти в течение 150 календарных дней и ещё 4 вагона в течение 180 дней.