«Желтый» уровень пожарной опасности объявили в нижегородских лесах

В Нижнем Новгороде в городских лесах из-за наступления жары установили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили специалисты МКУ «Нижегородское городское лесничество».

МКУ «Нижегородское городское лесничество» организовало патрулирование по 13-ти маршрутам для пресечения поджогов и обнаружения пожаров, общая протяженность которых 395 км. Для этих целей было создано 8 групп, а в выходные и праздничные дни, и также особые дни высокой и чрезвычайной пожарной опасности к группам присоединяются сотрудники полиции, МЧС и администрации районов.

Кроме того, нижегородцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Ожидается, что в ближайшие дни температура в регионе достигнет +33 градуса.

Напомним, что для граждан штраф за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (это новый вид штрафа), – от 30 до 40 тысяч рублей и для организаций (юридических лиц) - от 200 до 400 тысяч рублей.