Павильон на станции «Двигатель революции» сносят в Нижнем Новгороде

Павильон над входом на станцию метро «Двигатель революции» в Ленинском районе демонтируют. Об этом сообщают местные жители в интернет-паблике «Ленинский Live». Работала по сносу началась здесь еще на прошлой неделе. Рабочие обнесли павильон забором и начали демонтаж конструкций. Как будет выглядеть вход в метро после этого, пока неизвестно. Напомним, это не первый павильон, который сносят в Нижнем Новгороде. Так, ранее был демонтирован павильон над входом в подземный переход на Гордеевке, аналогичный объект на станции метро Заречная и в районе Дворце спорта. Фото: Ленинский Live

Павильон над входом на станцию метро «Двигатель революции» в Ленинском районе демонтируют. Об этом сообщают местные жители в интернет-паблике «Ленинский Live».

Работала по сносу началась здесь еще на прошлой неделе. Рабочие обнесли павильон забором и начали демонтаж конструкций. Как будет выглядеть вход в метро после этого, пока неизвестно.

Напомним, это не первый павильон, который сносят в Нижнем Новгороде. Так, ранее был демонтирован павильон над входом в подземный переход на Гордеевке, аналогичный объект на станции метро Заречная и в районе Дворце спорта.