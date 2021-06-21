Фасады четырех производственных зданий АО «Теплоэнерго» стали полотнами для уличных художников в рамках фестиваля «Место»

Здание в садике Пушкина превратилось в арт-объект.

Фасады четырех производственных объектов – трех тепловых пунктов и павильона задвижек АО «Теплоэнерго» - стали полотнами для лучших уличных художников России – участников стрит-арт фестиваля «Место». Теплоэнерго поддерживает фестиваль с момента его старта в 2017 году. За пять лет уличные художники преобразили более 20 производственных зданий предприятия. Работы этого года можно увидеть на павильоне задвижек в парке Пушкина и на теплопунктах на ул. Володарского, 4а (пер.Тихий, 4а), ул. Народной, 38 и на Гордеевской, 34а.

«Благодаря работам художников наши объекты не только становятся красивее. Поверх масштабных рисунков, как правило, не наносят надписи и теги уличные вандалы», - говорит начальник отдела текущего ремонта и технического обслуживания АО «Теплоэнерго» Александр Черкасов.

Знаменитый гигантский кроссворд в переулке Тихом.

Помимо масштабной ремонтной программы по замене тепловых сетей – свыше 100 км, и ремонта оборудования котельных, серьезное внимание в этом году уделили и внешнему виду производственных объектов. Теплоэнерго отремонтирует фасады 27 зданий и сооружений – котельных, теплопунктов, павильонов задвижек, и благоустроит прилегающие к ним территории.

По словам организатора фестиваля, уличного художника Никиты Nomerz`а, в этом году фестиваль приобрел международное звучание – изменять пространство Нижнего Новгорода приехали около 60 художников из России и из-за рубежа.

Здание на Народной, 38 "оделось" в яркие краски.

«Нам важно показать многогранность уличного искусства, где каждый сможет найти близкую по духу работу. В этом году художники создали около 40 объектов, это и технические помещения – как в случае с нашими давними партнерами – АО «Теплоэнерго», и жилые дома. Одной территорией не ограничивались – рисовали в разных районах города. Мы стараемся, чтобы наши работы радовали жителей как в центре города, так и в спальных районах», - говорит Никита Nomerz.