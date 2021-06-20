Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. С праздником нижегородских медиков поздравил губернатор Глеб Никитин.

- Дорогие врачи, медсестры и медбратья, санитарки и санитары, сотрудники лечебных учреждений, студенты медицинских вузов и колледжей! От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника!

В нашем календаре немало профессиональных праздников, но среди них есть даты, которые имеют поистине общенациональное значение. День медицинского работника – одна из таких, - поделился глава региона.

Он также отметил, что профессия врача требует постоянного самосовершенствования.

- Именно медики оказались на переднем крае борьбы с одним из главных вызовов современности - пандемии коронавируса. Вы первыми пришли на помощь, подчас рискуя собственными жизнями. Огромное человеческое спасибо хочется сказать всем, кто действовал по зову сердца и стремился помочь людям, - подчеркнул Глеб Никитин.

В своем поздравлении губернатор отметил и новую победу российской медицинской науки – создание вакцины, которая уже скоро позволит людям вернуться к нормальной жизни.

- Сегодня мы вспоминаем имена тех, кто создавал и развивал медицину нашей страны. Нижегородской области в этом плане есть чем гордиться. Именно у нас жила и работала первая русская женщина-врач Надежда Суслова. Здесь трудились врачи с мировым именем - Николай Блохин, Борис Королев, Николай Синицын, Михаил Колокольцев…. Сегодняшнее поколение медицинских специалистов с честью продолжает заложенные ими традиции, - рассказал губернатор Нижегородской области.

Кстати, в настоящее время в регионе полным ходом идет и реализация национального проекта «Здравоохранение».

Также запланированы работы и закупки по программе модернизации первичного звена медицины. Известно, что за период с 2021 до конца 2025 года на эти цели направят 15,58 миллиардов рублей. Капремонт предстоит в 664 учреждениях здравоохранения, всего будет закуплено 771 единица нового оборудования и свыше 1,5 тысячи автомобилей.

- В этот день желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть никогда не возникают сомнения в правильности выбранного пути! Именно на вас сегодня надеется весь мир! С праздником! - подытожил Глеб Никитин.

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