В Выксе нашли двух пропавших подростков

Два 15-летних подростка - мальчик и девочка, вышли из такси в Выксунском районе и бесследно пропали в пятницу, 18 июня. Сегодня вечером, 19 июня, их нашли живыми. Об этом сообщает ПСО «Волонтёр».

Уточняется, что 18 июня в 18 часов подростки ушли гулять в посёлке Проволочное и не вернулись, после чего волонтёрами сразу были объявлены поиски.

Напомним, что пропавшая в Нижнем Новгороде американка Кэтрин Сироу найдена мертвой. Ее тело было обнаружено сегодня утром. Напомним, последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры на Бору. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. По факту исчезновения девушки уже было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи выясняют причины трагедии.