Колодец старой ливневой канализации нашли на улице Кожевенной

Археологи обнаружили колодец старой ливневой канализации в центре Нижнего Новгорода, на улице Кожевенной. Об этом сообщает экскурсовод и археолог Анна Вингурт на своей странице в социальной сети Facebook.

Нижегородцы обеспокоены, что исторический объект культурного наследия могут не сохранить для туристов. Однако, как сообщила мэрия, в настоящее время ведутся археологические изыскания, после которых примут решения о дальнейших действиях.

- Очевидно, он не будет сохранён городом. Не будет огорожено место, не будет установлено техническое напольное смотровое стекло, чтобы экскурсии могли наблюдать живую историю города. Никакой официальной информации по этому поводу не поступает, хотя горожане сегодня и звонили в городскую администрацию с просьбой прояснить судьбу объекта, и писали в соцсетях, - написала на своей странице в Facebook Анна Вмнгурт.

Напомним, что недавняя находка археологов - водонапорная башня, сохранившаяся от конструкции исторического элеватора в Нижегородском кремле, станет музейным объектом. При проектировании верхней станции фуникулёра архитекторы учли эту находку и грамотно вписали её в пространство станции. Часть исторического фуникулёра накроют прозрачным экраном и сделают элементом экспозиции.