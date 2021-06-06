Повысит туристическую привлекательность города: Водонапорная башня, найденная археологами в Нижегородском кремле, станет музейным экспонатом уже в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Водонапорная башня, сохранившаяся от конструкции исторического элеватора в Нижегородском кремле, – недавняя находка археологов – станет музейным объектом. При проектировании верхней станции фуникулёра архитекторы учли эту находку и грамотно вписали её в пространство станции. Часть исторического фуникулёра накроют прозрачным экраном и сделают элементом экспозиции. Информацией об этом поделились в нижегородском правительстве.

К сведению, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН) проводило охранно-археологические изыскания на участке строительства объекта "Фуникулёр на откосе Нижегородского кремля" в 2019 году. В результате этих исследований учёные-археологи обнаружили водонапорную башню и часть конструкций фуникулёра.

Часть исторического фуникулёра накроют прозрачным экраном и сделают элементом экспозиции. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Уникальное сооружение – первый в истории России фуникулёр на водяной тяге – почти 100 лет был скрыт под четырёхметровым слоем земли, – обратил особое внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря кропотливому труду археологов часть исторической водонапорной башни очищена и в качестве музейного объекта будет доступна для посетителей Нижегородского кремля уже в этом году. Считаю, что через такие артефакты важно и нужно рассказывать историю технического прогресса, значимую не только для нашего города, но и для всей страны. Сам фуникулёр в Нижегородском кремле – это утраченный культурный памятник конца XIX века, его воссоздание – дань памяти нашим предкам.

В свою очередь, замгубернатора региона Андрей Бетин подробнее рассказал о проекте фуникулёра:

– Это очень сложный в технологическом плане проект. Он дополнит пешеходную связь между Рождественской улицей, Нижневолжской набережной и центральными нагорными туристическими артериями города. Уверен, фуникулёр позволит повысить туристическую привлекательность как Нижегородского кремля, так и Нижнего Новгорода в целом.

Помимо водонапорной башни, в процессе археологических раскопок на территории кремля нашли следы городской застройки 16-18 веков под слоем 19 века, украшения и посуды 16-17 веков, серебряные монеты, различные артефакты времён Золотой Орды. Как только закончится изучение находок, их передадут в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей- заповедник.

Башня является частью первого в истории России фуникулёра на водяной тяге. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В правительстве региона также напомнили, что археологическое сопровождение – это обязательный аспект всех земляных работ на территории Нижегородского кремля.

В настоящий момент склон кремля готовится к строительству фуникулёра: на нём проводят противооползневые работы. Завершить строительство должны уже в этом году, к 800-летию Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Первый в России фуникулёр на водяной тяге был построен в Нижнем Новгороде в 1896 году. Его строительство было приурочено к Всероссийской промышленной и художественной выставке.

Протяжённость Кремлёвского элеватора составляла 133,12 метра от подножия церкви Иоанна Предтечи до станции внутри Кремля возле Часовой башни.

Фуникулёр работал по принципу перегрузки "верхнего вагона" водяным балластом: перед спуском вагона с волжского откоса в его бак с помощью специально построенной водонапорной башни подавалась вода, под тяжестью которой вагон перемещался вниз, на нижнюю станцию, где водяной балласт сбрасывался в колодец.

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