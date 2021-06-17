Уже 397 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

397 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Активная работа по вакцинации продолжается. Призываю всех обезопасить себя и своих близких, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья».

Прививочные пункты дополнительно открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.

Кстати, власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. Только за последние сутки число новых заболевших составило свыше 207 человек. Общее число зараженных превысило 121 тысячу человек.

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