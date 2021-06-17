Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 15:40

Уже 397 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

Около 330 тысяч из них получили оба компонента вакцины
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

397 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Активная работа по вакцинации продолжается. Призываю всех обезопасить себя и своих близких, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья».

Прививочные пункты дополнительно открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.

Кстати, власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. Только за последние сутки число новых заболевших составило свыше 207 человек. Общее число зараженных превысило 121 тысячу человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!