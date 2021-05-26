Прокурор Нижегородской области подрался со своим заместителем из-за ведомственного жилья 24 мая. ФОТО: Прокуратура Астраханской области
Стало известно, что в минувший понедельник, 24 мая, прокурор Нижегородской области Андрей Травкин и его первый заместитель Вячеслав Рехтин подрались из-за ведомственной квартиры. Инцидент придал огласке канал Baza. Также сообщается, что стороны конфликта уже посетила проверка из Москвы, а прокурора теперь охраняет МВД.
Драка случилась в стенах прокуратуры Нижегородской области. "База" утверждает, что Вячеслав Рехтин повздорил со своим начальником Андреем Травкиным. Причина – делёжка ведомственной квартиры, в которой Рехтин жил до недавнего назначения Травкина на пост прокурора. До момента назначения Рехтин исполнял обязанности руководителя прокуратуры региона, поэтому ему выделили служебную квартиру, которую он переписал на себя в постоянное пользование. "Травкин узнал об этом и решил его проучить" – пишет "База". Новоиспечённый прокурор забрал ключи от кабинета и гостиничного номера своего заместителя Рехтина.
Выяснилось, что в той ведомственной квартире шёл ремонт, Рехтин временно проживал в ведомственной гостинице. Оставшись без ключей от того и другого, он двое суток спал в местном гараже.
В понедельник, придя на работу, невыспавшийся и взбешённый Рехтин предъявил претензию своему начальнику, после чего вспыхнула ссора.
В результате зампрокурора покидает свой пост. А в приёмной у прокурора поставили охрану, чтобы избежать повторений драмы.
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