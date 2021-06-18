Отменены итоги аукциона на достройку ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгород

Итоги конкурса на достройку ЖК «Квартал Европейский», расположенного на границах улиц Оранжерейной и Тимирязевской, были отменены. Об этом сообщает на своем официальном сайте GiperNN.

Московская компания-подрядчик АО «Политехстрой» должна была заняться достройкой домов жилового комплеса «Квартал Европейский». Она победила на электронном аукционе, установив цену своей работы 1,3 млрд рублей. Однако, ООО «Просперити» обратилось в антимонопольный орган с требованием изменить конкурсную документацию, после чего ФАС РФ признала жалобу справедливой, а условие торгов по отсрочке оплаты незаконным.

– Очевидно, что дольщики, давно ждущие своих квартир, кровно заинтересованы в том, чтобы дома достроили быстрее. Однако в документации Фонда формула расчета была составлена таким образом, что наибольший балл получал участник, предложивший максимальный срок достройки. Это выглядит очень нелогично, – отметил представитель «Просперити» Александр Кулаков.

Напомним, что ЖК «Квартал Европейский» должны были сдать еще в 2014 году, однако застройщик не завершил объект и обанкротился. И только в 2019 году долгострой включили в "дорожную карту" Фонда. 28 мая 2021 года было объявлено, что жилой комплекс планируют достроить к 30 марта 2022 года. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, на эти цели планируется направить 1 млрд 349 млн рублей. Подрядчику предстоит достроить два жилых дома № 6-7 и № 6-8 (по генплану) на улице 1-ая и 2-ая Оранжерейные. В домах будут размещаться административные и торговые помещения, подземная автостоянка и собственная ТП, установлена система видеонаблюдения.