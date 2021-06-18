15 тысяч протоколов за нарушение масочного режима составили в Нижегородской области

С начала 2021 года в Нижегородской области сотрудники ГУ МВД и МСУ оштрафовали 15 441 граждан по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение указа о соблюдении масочного режима. С 18 июня 2021 был усилен контроль ношения масок в общественных местах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, согласно статистике, большинство протоколов было составлено в отношении физических лиц, и лишь 441 протокол – в отношении юридических. Также с нарушителями было проведено более 39 тысяч профилактических бесед. Кроме того, пресс-служба правительства также сообщает, что сейчас в Нижегородской области усилены проверки кафе, торговых центров, кинотеатров и т.д., а также проверяется соблюдение масочного режима.

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.