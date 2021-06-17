Жилой дом с парковкой появится на месте недостроя на улице Дружаева

Недострой вместе с земельным участком на улице Дружаева передадут в собственность Нижнего Новгорода. Сегодня, 17 июня, этот вопрос обсуждался в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Участок площадью 4672 квадратных метров станет муниципальной собственностью. В дальнейшем на этой территории построят 150-квартирный дом с парковкой для расселения аварийного жилья.

- Город планирует снести здание, потому что оно уже не может быть достроено. К освободившемуся земельному участку присоединяется еще несколько земельных участков, уже находящихся в муниципальной собственности, и будет сформирован единый земельный участок, на котором предполагается строительство нового жилого дома, - уточнил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

В настоящее время в городском бюджете денег на реализацию проекта не хватает и финансирование заложено только на предпроектную документацию. А пока администрация будет вынуждена нести дополнительные расходы на охрану недостроенного здания до его сноса.

Напомним, ранее мы сообщали, что недострой в границах улицы Горького и переулка Гранитного законсервируют к 800-летию Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!