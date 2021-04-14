Недострой в центре Нижнего Новгорода законсервируют к 800-летию города

Фундамент недостроенного здания перед гостиницей «Кулибин» законсервируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Участок находится в границах улицы Горького и переулка Гранитного. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на группу компаний «Столица Нижний».
Планируется, что к августу 2021 года фундамент и авариный дом на участке будут затянуты строительной сеткой, а территория вокруг будет приведена в порядок.
- Внешний вид законсервированных объектов будет соответствовать современному благоустройству, - подчеркивает «Старт-Строй».
Кстати, в будущем этот недострой не планируют сносить, а хотят реконструировать и перепрофилировать объект недвижимости в другое направление.
Напомним, что застраивать земельный участок на улице Максима Горького начали ещё в далёком 2004 году, но застройщик обанкротился, а здание осталось недостроенным. В настоящее время участок принадлежит компании «Старт-Строй», которая являлась кредитором для подрядной организации.
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