Новые требования ввели для тех, кто работает с детьми в Нижегородской области

К работе с детьми в Нижегородской области теперь будут допускаться только вакцинированные от COVID-19 или те, у кого есть справки на наличие антител или отрицательного результата ПЦР-теста. Новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 18 июня новые требования вступят в силу. Кстати, нововведение касается руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций, детских лагерей и санаториев, игровых комнат, аттракционов и так далее.

- К сожалению, заметной становится тенденция, когда коронавирус непросто протекает даже у самых юных пациентов, - подчеркнул глава региона. - Сотрудникам образовательных организаций и родителям необходимо крайне внимательно отнестись к этому и приложить все усилия, чтобы максимально обезопасить детей от заражения.

Напомним, что на время летних каникул в этом году свои двери откроют 1113 детских лагерей Нижегородской области, в которых отдохнут примерно 110 тысяч детей.

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