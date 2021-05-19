Более 1,1 тысячи детских лагерей будет работать этим летом в Нижегородской области

На время летних каникул в этом году свои двери откроют 1113 детских лагерей Нижегородской области, в которых отдохнут примерно 110 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием составит 75%, - подчеркнул региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
Он также сообщил, что работа оздоровительный учреждений будет организована с соблюдением COVID-ограничений. Под этим подразумеваются приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, дозаторы, антисептические средства для обработки рук.
Кроме того, рекомендовано принимать на работу сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19. Особое внимание будет уделено и обеспечению безопасности детей.
- В начале каждой смены запланированы тренировочные занятия по действиям в случае террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, - поделился Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, ранее мы уже сообщали, как будут работать детский лагеря и какие ограничения введут.
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