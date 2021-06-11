Нижегородский суд рассмотрит иск к Михаилу Горбачёву

Нижегородский районный суд рассмотрит иск на бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, поданный Виктором Сыромолотовым. Ответчиками по этому делу выступят администрация Приокского района Нижнего Новгорода, Госдума РФ, правительство РФ и Совет Федерации России. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на сведения сайта Приокского районного суда.

Иск в суд подали активисты Национально-освободительного движения Нижегородской области.

Известно, что суд принял иск к рассмотрению, а ближайшее заседание по делу назначено на 11 августа 2021 года. 10 июня, вчера, одно из заседаний уже провели. Комментарии адвоката к нему опубликованы в группе "НОД Нижний Новгород" ВКонтакте.

Суть претензии, заключённой в иске, не ясна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородскому предпринимателю дали пять лет колонии за хищение 457 миллионов из государственного бюджета. Свою вину он не признал. После оглашения приговора, в зале суда его взяли под стражу.

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