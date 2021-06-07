5 лет колонии дали нижегородскому предпринимателю за хищение 457 млн рублей из госбюджета

Наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в 500 тысяч рублей назначили нижегородскому предпринимателю за совершённое им мошенничество. Осуждённый нанёс ущерб государству в размере 457 миллионов рублей. Сведениями об этом поделилось СУ СК РФ по Нижегородской области на своём официальном сайте.
Следствие и суд установили, что в 2017 году подсудимый, будучи директором организации, взаимозависимой с крупнейшим торговым предприятием региона, предоставил "липовую" налоговую декларацию. Преступление он совершил в сговоре с двумя другими руководителями торгового предприятия. В налоговой декларации содержались заведомо ложные сведения: серьёзно завышенная сумма налога и фиктивная сделка купли-продажи имущества торгового предприятия.
В результате на счёт организации подсудимого поступило более 457 миллионов 400 тысяч рублей из государственного бюджета.
СК сообщает, что причинённый ущерб государству возмещён в полном объёме.
Подсудимый вину свою не признал.
Два других фигуранта уголовного дела в настоящий момент объявлены в международный розыск.
Суд вынес приговор подсудимому в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей. В зале суда его взяли под стражу. Пока в законную силу приговор не вступил.
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