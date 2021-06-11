Налог на недвижимость для самозанятых решено снизить в Арзамасе. ФОТО: Администрация г. Арзамас

Вчера, 10 июня, в Арзамасе было принято решение снизить налог на недвижимость для ИП и самозанятых на заседании городского совета при мэре по развитию предпринимательства. Его участники обсудили меры поддержки предпринимателей в рамках полномочий муниципалитета.

С предложением установить минимальную налоговую ставку в совет обратились предприниматели Арзамаса. Это связано с изменениями в системе налогообложения 2021 года, в результате чего налог на недвижимость ощутимо повысился. Самый значительный рост налога в Арзамасе зафиксировали в одном из бизнес-центров – в 17,6 раза. В целом, это коснулось 300 объектов недвижимости.

– В Арзамасе в сфере предпринимательства работает около 11 тысяч человек, а доля в общем числе занятых в экономике города, приходящаяся на малый и средний бизнес, превышает 23%. Почти каждый пятый арзамасец работает у предпринимателя или является им: по-моему, это достаточное основание для того, чтобы создать достойные условия для работы, – подчеркнул мэр города Александр Щелоков. – Уверен, что мы придём к консенсусу о сумме налоговой льготы для предпринимателей, сумев найти баланс между интересами бизнеса и муниципального бюджета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что эксперты предупредили о росте цен на жилую недвижимость в Нижнем Новгороде.

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