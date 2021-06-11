Эксперты предупредили о росте цен на жилую недвижимость в Нижнем Новгороде

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2022 года. Соответствующее заявление в ходе Петербургского международного экономического форума сделал президент Владимир Путин.

Но несмотря на продление периода действия, ставки по большей части действующих ипотечных программ начнут расти уже с 1 июля текущего года. Уже есть информация, что минимальная ставка увеличится до 7%, а верхний предел будет единым для всех российских регионов и составит 3 миллиона рублей.

При этом не исключается, что цены на жилье тоже начнут расти уже спустя три недели. И до окончания июня еще доступны такие варианты: ипотека с господдержкой — всего 5,55% на весь срок, семейная ипотека — всего 3,99% на весь период.

В связи с этим специалисты рекомендуют покупать жилье сейчас, пока ставки и стоимость сохраняются прежними. Но кредитные организации не всегда одобряют ипотеку по льготным программам и детально проверяют документы. Также важно накопить средства для первоначального взноса для оформления льготной ипотеки, и, как правило, он равняется 15% от стоимости кредита.

Ряд категорий покупателей могут пострадать по причине новых правил. Это покупатели, которые продают свои объекты недвижимости и не хотят ждать. Или те, кому требуется больше времени на накопление первоначального взноса или чьи денежные средства размещены на депозите, срок которого завершится через 2-3 месяца.

Группа компаний "Каркас Монолит" предлагает клиентам программу по беспроцентной рассрочке на первоначальный взнос в Нижегородской области. Это станет лучшим решением для тех, у кого по каким-либо причинам отсутствует вся стоимость, - просто уплачивать частями. Но программа будет актуальной только до 30 июня этого года при приобретении квартиры в ЖК "КМ Анкудиновский парк", продлевать ее не планируют.

По ожиданиям экспертов, эти изменения приведут к росту цен на новое жилье на 5-10% с 1 июля. Они советуют покупать жилье в ближайшее время.