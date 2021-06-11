Слухи о госпитализации троих детей после поездки на электросамокатах опровергли в нижегородском минздраве

Минздрав опроверг информацию о госпитализации детей после поездок на электросамокатах. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Информация о серьезном травмировании детей на электросамокатах в Нижнем Новгороде, размещенная в ряде местных СМИ, не нашла своего подтверждения. В региональном министерстве здравоохранения «Комсомолке» сказали, что случаев госпитализации по этой причине в городе не зафиксировано.

«В детской областной больнице не было и на данный момент нет таких пациентов», - подчеркнул пресс-секретарь министерства здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Напомним, ранее в интернете появилась информация, что за минувшую неделю трое детей оказались в больнице после поездок на электросамокатах, причем один ребенок находится в реанимации.

По словам собеседника «Комсомолки», данная информация не в полной мере соответствует действительности. Троих детей, пострадавших при катании на электросамокате, в больнице точно нет. В реанимации ребенок оказался после столкновения велосипеда и скутера, и в скором времени его переведут в общую палату.

Что касается случая в Сормовском парке, скорее всего, ребенок получает амбулаторное лечение.

«Травм по самокатам, в том числе электросамокатам, практически нет. По крайней мере, в травмпункты массово с этим не обращаются. Да, люди могут падать с них, но нельзя сказать, что медорганизации фиксируют шквал обращений», - заверил Алексей Никонов.