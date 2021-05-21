Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стали происходить инциденты с электросамокатами. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В Нижнем Новгороде набирает популярность услуга проката электросамокатов. Однако условия для езды на этом транспорте в городе оставляют желать лучшего: нередко самокатчики на приличной скорости лавируют между пешеходами, подвергая их опасности. Уже стали случаться инциденты. Так, в минувшие выходные Сормовском парке мужчина на электросамокате, взятом в аренду, сбил ребенка – пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил депутат Юрий Ерофеев на заседании постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по социальной политике, где обсуждалась работа проката электросамокатов.

«Сейчас непонятно, является ли прокат самокатов транспортной услугой, в этом случае на них нельзя передвигаться по тротуарам и в общественных местах. Если самокаты – это развлечение, то для передвижения на них должны быть выделены специально оборудованные места», – пояснил депутат.

Другая проблема – эти самокаты часто берут в прокат дети и подростки, хотя в правилах четко прописано, что воспользоваться услугой могут лица старше 18 лет. Но ведь никто не проверяет.

Члены комиссии по соцполитике решили вынести этот вопрос на обсуждение с представителями Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также с коллегам из комиссии по транспорту и дорожному хозяйству

Ранее «Комсомолка» испытала на себе новый сервис проката электросамокатов в Нижнем Новгороде.