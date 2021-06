Нейросеть Билайн для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили премию в области устойчивого развития

.

Билайн и команда студентов Высшей школы бизнеса ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития Flourish Prize 2021 в категории «Партнерство в интересах устойчивого развития». Это первый случай, когда компания из России получает подобную награду.

В ее рамках жюри отбирает 17 самых интересных кейсов (по числу Целей Устойчивого Развития) со всего мира, описанные студентами. Рассказ о нейросети «Beeline AI - Поиск людей» для добровольческого поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт подготовили студенты ВШЭ Ирина Журавлева, Аделия Лихачева, Евгения Печникова, Марианна Симонян и Павел Щеблыкин.

Евгения Печникова, студентка Высшей школы бизнеса ВШЭ:

«На момент публикации нашей статьи на платформе Aim2Flourish я работала в компании «Билайн» и была не понаслышке знакома с совместными проектами «Билайн» и организации «ЛизаАлерт». Участие в конкурсе Aim2Flourish было отличной возможностью поделиться опытом российских компаний в области ведения ответственного бизнеса с большой аудиторией. Я искренне рада, что практики российских компаний в области устойчивого развития признаются лучшими мировым сообществом экспертов».

Нейросеть Beeline AI была запущена в конце 2019 года. Она служит для для обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей волонтерами Лиза Алерт.

Джордж Хелд, Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Нейросеть Beeline AI – действительно важная для нас разработка. Эта технология позволяет волонтерам «Лиза Алерт» как минимум в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку снимков с беспилотников. Наше решение уже помогло спасти жизни десятков людей. При этом мы постоянно совершенствуем и адаптируем его к специфике поиска пропавших людей».

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»:

«Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с Билайн и действительно благодарны им за создание нейросетевого алгоритма для поиска людей по фото. Буквально на эти выходных алгоритм помог найти в подмосковном лесу пожилого человека. Счет шел на часы, и только благодаря работе нейросети мы смогли вовремя эвакуировать его».

AIM2Flourish — программа, реализуемая в Fowler Center for Business as an Agent of World Benefit американской Школой менеджмента Уэтерхеда в Case Western Reserve University. AIM2Flourish — это глобальная образовательная инициатива, поддерживаемая Организацией Объединенных Наций, в которой студенты с помощью метода позитивного интервьюирования узнают и рассказывают об историях бизнес-инноваций, направленных на изменение мира в лучшую сторону.