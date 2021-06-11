12-летний Илья Лукоянов пропал в Нижнем Новгороде. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

Пропавшего 12-летнего Илью Лукоянова ищут в Нижнем Новгороде, сообщает ПСО «Волонтер».

10 июня молодой человек ушел из дома по улице Архитектурной, 2 и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: носит очки, есть шрам на кисти руки.

В день исчезновения он был одет в худи с надписью, черные штаны и черные кроссовки с красной полосой на белой подошве. С собой юноша взял темно-синий рюкзак.

Волонтеры обращают внимание на то, что пропавший подросток нуждается в оказании медицинской помощи. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Лукоянова, просят обращаться по телефону волонтеров 8 (831) 291-51-51 или по каналу 102. Нужна помощь добровольцев.

Напомним, в Нижегородской области продолжают искать 22-летнюю Марию Бузину.