22-летняя Мария Бузина ушла из дома после ссоры с мужем и пропала в Нижегородской области

22-летняя Мария Бузина ушла из дома после ссоры с мужем Фото: СОЦСЕТИ

22-летнюю Марию Бузину несколько дней ищут в Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд «РЫСЬ». В субботу, 5 июня, девушка ушла из своего дома на улице Школьной в Семенове и с тех пор ее местоположение неизвестно.

В комментариях к ориентировке волонтеры отмечают, что похожую девушку видели на автозаправке в Тарасихе, а еще она могла отправиться в Работки, где раньше жила. Поводом для ухода из дома мог стать конфликт с мужем.

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в розовую джинсовую куртку, светлые джинсы и черные кроссовки. При себе девушка имела мобильный телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Марии Бузиной, просят обращаться к волонтерам по телефону 8 (831) 28-38-200 или по каналу связи 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 38-летнего Александра Гордеевцева.