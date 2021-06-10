На 60% возросла пропускная способность Казанского шоссе в Нижнем Новгороде после выделения дополнительных полос

Пропускная способность Казанского шоссе в Нижнем Новгороде увеличилась на 60% благодаря недавнему выделению дополнительных полос для автомобилистов. Кроме того, существенно сократилась пробка перед перекрёстками. Информацией о положительных изменениях поделился мэр города Юрий Шалабаев, проведя инспекцию по ситуации на Казанском шоссе в час-пик.

– Мониторинг дорожной ситуации показал, что пропускная способность на Казанском шоссе увеличилась на 60%, а время проезда от въезда в город до улицы Богдановича сократилось в три раза. Если ранее максимальная длина очереди перед перекрёстками составляла в среднем 1 300 метров, то сейчас специалисты фиксируют максимум 200 метров, что характерно для движения свободного потока транспорта, – сказал глава Нижнего.

Реконструкция участка шоссе длиной 200 метров (на пересечении с улицей Богдановича) прошла в мае этого года, что позволило увеличить число полос на подъезде к перекрёстку. Сейчас движение по направлению в центр города организовано по трём полосам: одна налево, две – направо.

Напомним, чуть ранее мы рассказали, какие ограничения движения транспорта ждут нижегородцев 12 июня 2021 года, в День России.

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