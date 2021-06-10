Администрация города Дзержинска и ДПО «Пластик» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «ДПО «Пластик» отметил важность совместных действий промышленности Дзержинска и городской власти. Фото: администрация Дзержинска

Глава города Дзержинска Иван Носков и генеральный директор АО «ДПО «Пластик» Юрий Караваев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение определяет основные механизмы сотрудничества по реализации социальных, промышленных и финансовых программ, способствующих развитию Дзержинска.

«Мне бы хотелось, чтобы такие соглашения о сотрудничестве были подписаны со всеми промышленными предприятиями округа, - отметил Иван Носков. - Нам предстоит выполнить большую работу, в том числе – в рамках «Программы-100», которая была разработана при участии руководителей промышленных предприятий и в интересах всех горожан. Реализация совместных крупных проектов позволит нам развивать промышленный комплекс, социальную сферу, образование, науку», - подчеркнул глава Дзержинска.

Генеральный директор «ДПО «Пластик» отметил важность совместных действий промышленности Дзержинска и городской власти.

«Наше предприятие работает в Дзержинске уже более полувека, это крупный промышленный объект, который платит налоги, обеспечивает работой горожан, принимает участие во всех общегородских мероприятиях, - подчеркнул Юрий Караваев. - Дзержинск должен расти, развиваться это в интересах всех промышленных предприятий. Считаю подписание соглашения важной вехой в истории взаимоотношений города и нашего завода. Это станет своего рода перспективным планом наших совместных действий».

Подписание соглашения состоялось в рамках очередного заседания Совета директоров промышленных предприятий при главе города Дзержинска. Во время заседания собравшиеся также обсудили процедуру присвоения Дзержинску почетного звания «Города трудовой славы».