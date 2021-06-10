График работы «ТНС энерго НН» с 11 по 14 июня 2021 года

«ТНС энерго НН» поздравляет с наступающим праздником – Днем России, а также информирует о режиме работы офисов компании.

11 июня клиентские офисы работают по сокращенному графику:

Центры обслуживания «Нагорный» (г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б) и «Заречный» (г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 6) – с 8:00 до 16:45.

Остальные Центры обслуживания клиентов Нижегородской области – с 8:00 до 14:45.

С 12 по 14 июня включительно – неприёмные дни в офисах для очного обслуживания клиентов. C 15 июня клиентские офисы работают в штатном режиме. Обращаем внимание, что в период выходных и праздничных дней контактный центр работает в автоматическом режиме, без соединения с оператором. С 15 июня звонки по телефону 8(831)233-09-70 будут приниматься операторами Единого контактного центра в обычном режиме с 09:00 до 19:00.

Направить в компанию обращение и копии документов можно дистанционно — на сайте в разделе «Написать обращение» или в мобильном приложении «ТНС энерго».