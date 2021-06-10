Подрядчик, строивший COVID-госпиталь в Нижнем Новгороде, пытается отсудить у застройщика 52 млн рублей

Строившая ковидный госпиталь в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подрядная организация ООО "СТРОЙ-П" обратилась в суд с исковым заявлением на заказчика объекта: подрядчик хочет отсудить у АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" почти 52 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещённые в картотеке областного арбитражного суда.

Иск был подан в суд 8 июня, пару дней назад. Сумма исковых требований составляет более 51 миллиона 857 тысяч рублей.

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