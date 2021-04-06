Нижегородские власти опровергли информацию о невыплате денег за строительство COVID-госпиталя на Автозаводе

Нижегородские власти опровергли информацию о невыплате денег за строительство COVID-госпиталя на базе инфекционной больницы №23 на Автозаводе. Все работы, которые провёл подрядчик по контракту, были оплачены.

- Заказчику строительства дано поручение решить спорные вопросы в судебном порядке, - отметили в региональном министерстве строительства.

Напомним, что ранее одна из сотрудниц ООО «Строй-П» рассказала, что компания находится на грани банкротства, так как не может расплатиться с субподрядчиками. Про «долг» в 100 миллионов рублей нижегородка написала в Instagram-аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Может, стоит демонтировать новый корпус на территории инфекционной больницы №23? Например, разобрать 17 тысяч квадратных метров перегородок из сэндвич-панелей, не учтенных в смете? Или забрать все душевые поддоны, не предусмотренные проектом?- пожаловалась irinashestakova1086.

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