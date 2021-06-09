Коммунальные службы Дзержинска продолжают устранять последствия ливня

Аварийные бригады МБУ «Город» из-за обильных осадков были переведены на усиленный режим работы. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

8 июня Дзержинск накрыл непродолжительный, но очень обильный ливень с грозами. Интенсивность осадков достигала в разных районах города различных показателей. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», наибольшее число осадков выпало в районах Свердлова, Западном и пр. Циолковского.

Аварийные бригады МБУ «Город» из-за обильных осадков были переведены на усиленный режим работы. Так, на улицах города работают 30 специалистов и 8 единиц техники, об этом сообщил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов.

«Вчера во второй половине дня на город обрушился сильный ливень, сопровождавшийся порывами ветра и местами градом. В первую очередь все силы были направлены на восстановление движения на городских дорогах, а уже вечером мы переключились на областные участки. В настоящее время затруднений для движения общественного транспорта в городе и поселках нет», — добавил он.

Денис Дергунов также подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Чтобы городская система водоотведения работала без сбоев и вода не скапливалась на улицах города, специалисты обследовали водосточные трубопроводы, очистили решетки и водосточные колодцы. Эти меры позволили не допустить затопления городских участков дорог.

По данным департамента ЖКХ администрации города, управляющие компании продолжают работы по ликвидации последствий ливня во дворах и многоквартирных домах. Так, после устранения засора ливневки в доме № 4а на улице Самохвалова проводится расчистка подтопленного подъезда, и, в случае обращения жителей о нанесении ущерба имуществу, будут проведены соответствующие компенсационные выплаты со стороны управляющей компании.

Сообщить о скоплениях воды на улицах города можно в Единую дежурную диспетчерскую службу города Дзержинска по телефону 112.