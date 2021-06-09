«Валдаи» начнут курсировать в Макарьево и к Шуховской башне с 12 июня

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершит первые пробные рейсы по маршрутам «Нижний Новгород – Макарьево» и «Нижний Новгород – Шуховская башня» уже 12 июня. Об этом сообщает ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолет».

Время в пути первого рейса судна до Макарьево составит 2 часа 45 минут со стоянкой на 2 часа 30 минут. Отправляться из Нижнего Новгорода «Валдай» будет с причала №8 в 08:15 и 14:15.

Ещё один прогулочный рейс запланирован из Нижнего Новгорода к Шуховской башне под Дзержинском. Отправление от причала №8 состоится в 19:25. Время в пути займет полтора часа, а стоянка продлится 1 час 30 минут.

– Мы расширили линейку пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р», и теперь гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Убежден, что самые красивые виды на эти достопримечательности открываются именно с воды.

Известно, что более 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками, примет Нижегородская область в 2021 году.

Напомним, что судно на подводных крыльях также в первый раз отправится в Чебоксары 12 июня. Также уже открыта навигация в Городец, Чкаловск и Павлово.

Расписание рейсов и билеты можно посмотреть на сайте biletnn.ru.

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