Вратарь нижегородского «СКИФа» Валерия Меркушева стала лучшей хоккеисткой сезона ЖХЛ

Награду лучшей хоккеистки ЖХЛ сезона 2020/2021 вручили вратарю нижегородской хоккейной команды «СКИФ» Валерии Меркушевой, сообщает пресс-служба хоккейной команды.

30-й номер «СКИФа» приняла участие в 22 матчах команды в регулярном чемпионате и отразила 94,1% бросков. По полуфинальным кубковым матчам статистика еще лучше - 95,7% отраженных бросков.

Награду Меркушевой вручили пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко и руководитель управления развития ЖХЛ Сергей Яковлев.

«Для меня честь стоять на сцене в окружении лучших игроков чемпионата КХЛ. Конечно, в первую очередь я рассчитывала на командный результат − выход в финал. Личный успех второстепенен, но получать такую награду, быть в кругу внимания очень приятно», - сказала Меркушева после вручения награды.

Отметим, что это был первый сезон хоккеистки в «СКИФе». До этого она три сезона стояла в воротах питерского «Динамо» и один сезон провела в составе СКСО из Екатеринбурга. Всего за 5 сезонов спортсменка провела 122 матча ЖХЛ, 11 из которых оказались «сухими».

Напомним, торпедовец Крис Уайдмэн стал защитником года в КХЛ.