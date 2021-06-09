Торпедовец Крис Уайдмэн стал защитником года в КХЛ

В регулярном чемпионате игрок набрал 41 (9+32) очко и установил клубный рекорд среди защитников.

Хоккеист нижегородского «Торпедо» Крис Уайдмэн получил приз «Лучшему защитнику КХЛ» по итогам сезона, сообщается на сайте нижегородской хоккейной команды.

6-й номер «бело-синих» в этом сезоне провел 59 матчей, в которых набрал 41 (9+32) очко и поставил клубный рекорд по очкам, набранными защитниками, в рамках одного чемпионата.

«Я очень рад стать победителем в номинации «Лучший защитник года в КХЛ». Я хотел бы поблагодарить одноклубников, тренеров, персонал и болельщиков «Торпедо» за их поддержку!», - сказал обладатель награды.

Также сообщается, что нападающий нижегородской команды Дамир Жафяров за сезон набрал 62 (21+41) очка, установил новый рекорд результативности клуба и претендовал на «Золотую клюшку» - приз самому ценному игроку чемпионата.

Ранее сообщалось, что Дамир Жафяров был назначен капитаном сборной России на третьем этапе Евротура.