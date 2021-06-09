Нижегородские больницы проверят после трагедии в Рязани

В больницах Нижегородской области тщательно проверят системы жизнеобеспечения учреждений. Такое поручение главным врачам было дано после трагедии в Рязани. Об этом заместитель губернатора и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Напомним, что сегодня, 9 июня, в Рязани загорелось реанимационное отделение в больнице имени Семашко. В результате пожара погибли три пациента, ещё восемь человек пострадали, среди них две медсестры, которые спасали людей.

- Выражаем соболезнования семьям погибших, - прокомментировал трагедию Давид Мелик-Гусейнов.

Он также предложил рязанским коллегам помощь в лечении тяжелых пациентов, в том числе ожоговых.

Напомним, что накануне крупный пожар произошел и в Нижегородской области. Вечером 8 июня в Дальнеконстантиновском районе загорелась конюшня конного клуба «Три грации».

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