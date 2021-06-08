Конный клуб «Три грации» сгорел дотла в Нижегородской области 8 июня

Пламя полностью поглотило здание конюшни. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар случился вечером 8 июня в Дальнеконстантиновском районе: там загорелась конюшня конного клуба «Три грации». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в деревне Новая Владимировка около половины седьмого вечера. Сначала полыхала кровля, а затем и все здание занялось огнем. Пожарные долго боролись с пламенем, и только в 21:20 пожар удалось локализовать.

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Животные были выведены на улицу, они не пострадали. Среди людей пострадавших также нет», - сообщили в ведомстве.

Что стало причиной возгорания, предстоит установить. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, похожий пожар случился вечером 11 марта на территории Оранского мужского монастыря в Богородском районе - там также загорелось здание конюшни.