Уличные светильники заменили в сквере на площади Горького в Нижнем Новгороде

Наружное освещение обновили в ходе благоустройства сквера на площади Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «GiperNN» со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Сейчас рабочие занимаются укладкой дорожно-тропиночной сети, выравнивают грунт и обустраивают лестницы.

Уже с 10 июня подрядчик приступит к обустройству газона, а с 20 июня начнутся работы по замене опор контактной сети троллейбусной линии.

Напомним, что сквер на площади Горького стал победителем рейтингового голосования проекта «Вам решать», в рамках которого нижегородцы могут напрямую участвовать в преображении города. К 1 июля 2021 года благоустройство данной территории должно быть завершено.

Подробнее о том, как изменится сквер на площади Горького после благоустройства, можно узнать в нашем материале.

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