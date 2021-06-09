Водитель «Лады» пострадал в аварии с лосем в Кстовском районе 8 июня

22-летний водитель «Лады Гранты» со стажем 3 года наехал на лося, который вышел на проезжую часть прямо перед приближающейся легковушкой. Инцидент произошел поздно ночью, 8 июня, на 460 километре трассы «Москва – Уфа» в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Автомобилист в результате ДТП пострадал, его госпитализировали в больницу. Во время диагностики врачи обнаружили, что у водителя закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
О судьбе дикого животного ничего не известно.
Напомним, что ДТП с участием лосей в Нижегородской области явление не частое, но всё же время от времени подобные случаи происходят.
Например, 15 января 2021 года, столкновение иномарки с лосем закончилось очень печально: животное погибло, а сбивший его автомобиль получил серьезные механические повреждения. В результате наезда на сохатого виновнику необходимо было возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей.
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