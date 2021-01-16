15 января в Борском районе водитель «VW Jetta» сбил выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает паблик «Мой Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте».В результате инцидента никто из людей не пострадал, а дикое животное погибло. Лось рухнул на краю проезжей части и помочь ему люди не успели.На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что столкновение с сохатым произошло внушительное. Автомобиль получил серьезные механические повреждения: дверцы оказались помяты, частично выбита фара, изуродовано переднее правое крыло и бампер. Также заднее стекло и стекла с правой стороны машины оказались выбиты, а лобовое пошло множеством трещин.Кроме того, оказалось, что при столкновении лось сломал себе рог.В результате наезда на сохатого виновнику предстоит возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!