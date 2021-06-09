Две лестницы отремонтируют на набережной Федоровского к 800-летию Нижнего Новгорода

Здесь давно не было ремонта. Фото: среда 800

Две лестницы будут отремонтированы на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде к августу 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Ремонт лестниц входит в общую стоимость работ на набережной. Мосты ремонтирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, мощением и покраской будет заниматься «Центр 800», - пояснили в областной администрации.

В частности, будут обновлены лестничные спуски от памятника Горькому и от дома №7. Вопрос о включении работ по другим лестницам в настоящее время прорабатывается.

Напомним, набережную Федоровского ждет реконструкция в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Ранее разработчики представили концепцию развития этой территории, согласно которой набережная должна превратиться в «театр природных действий».