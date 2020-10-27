Набережная Федоровского превратится в «театр природных действий»

Архитекторы представили концепцию развития набережной Федоровского. Фото: sreda800.ru

Нижний Новгород продолжает готовиться к своему 800-летию. Город уже сейчас заметно преобразился, но впереди еще много масштабной работы. Одно из знаковых городских пространств, которое ждет большие перемены, - набережная Федоровского.

Это место любимо как гостями города, так и местными жителями. Оно притягивает влюбленных, мамочек с детьми, молодоженов, спортсменов, экстремалов и просто созерцателей красоты. Еще бы, ведь именно с набережной Федоровского открываются, пожалуй, самые потрясающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города!

Однако сейчас территория переживает не лучшие времена: ремонта здесь давно не было, брусчатка местами вспучилась и поросла травой, склоны превратились в бурьян. От прогулки по полуразрушенным дорожкам и лестницам остаются смешанные чувства.

Набережная сегодня. Фото: sreda800.ru

«В ходе исследований выявлены основные проблемы территории: неудовлетворительное состояние тротуарного покрытия, мостов и лестниц, неорганизованность мест отдыха, отсутствие затененных участков, неухоженная растительность, недостаточное освещение, отсутствие туалетов и дополнительных точек притяжения», - рассказали в Институте развития городской среды Нижегородской области, который занимается проектом преображения набережной.

К счастью, скоро эта разруха останется в прошлом. В Нижнем Новгороде представили итоговую концепцию развития пространства. Рассказываем, как изменится набережная Федоровского к 800-летию Нижнего Новгорода.

Набережная как театр

В ходе работы над концепцией специалисты провели опрос и тщательно изучили мнение горожан, чтобы понять, какой нижегородцы хотят видеть обновленную набережную. Что стоит сохранить, что переосмыслить, а что добавить.

«По мнению нижегородцев, главные ценности территории — расположение и виды, а самое важное при благоустройстве — сохранение и бережное отношение к природной составляющей, без излишнего вмешательства в существующую планировку и ландшафт. Поэтому концепция в первую очередь предлагает решить инфраструктурные проблемы набережной и благоустроить её в соответствии с современными требованиями к городским пространствам», - рассказали в Институте.

Набережная сейчас и какой она станет. Фото: sreda800.ru

Так, было решено превратить набережную Федоровского в… театр! Да-да, в театр природных действий – именно так разработчики назвали свою концепцию.

«Природа – основной участник этого представления, - рассказал во время онлайн-презентации заместитель директора института, архитектор Кирилл Бросалин. - Мы находим новые сценарии и используем уже существующие».

По его словам, основные принципы, которыми руководствовались разработчики, - это увеличение количества зелени на террасах, использование природных материалов, использование малых форм, отсылающих к эстетике театра, сценарное освещение, организация вида на главное действие.

Но обо всем по порядку.

Зонирование: Хочешь – йогой занимайся, хочешь – собаку дрессируй

Всё пространство набережной – как по горизонтали, так и по вертикали, - будет поделено на зоны. Согласно проекту, здесь планируется обустроить на террасах зоны для пикника со столиками и скамьями, детские игровые площадки, амфитеатры, микросцены, установить тренажеры для занятий спортом, организовать пространство для занятий йогой и скайлайном. Кроме того, по просьбам горожан на набережной сделают площадку для выгула и дрессировки собак.

Зимой активным нижегородцам также будет, чем заняться на набережной: можно покататься в овраге на ледянках или сноуборде – это пространство останется не тронутым.

«Одна из главных целей - повысить связность этой территории, чтобы по ней было комфортно гулять. Планируется сделать ремонт существующих лестниц по всей территории, а также построить новые, с пандусами», - рассказал Кирилл Бросалин.

По его словам, набережная станет более доступной для маломобильных граждан – по крайней мере, ее основные террасы.

«Там, где будут основные площадки, повышаем доступность среды за счет смены уклона и устройства пандусов», - поделился архитектор.

На всех подпорных стенках предполагается сделать покрытие деревянным настилом, чтобы на краю террасы можно было сидеть.

«Решили сократить количество скамеек на краю террас, так как они будут закрывать вид», - поделились разработчики.

Что касается детской игровой площадки, то она тоже будет представлять собой нечто необычное: пространство задействует сразу несколько террас – так, что можно здесь реализовать сценарий с полосой препятствий. Площадка будет рассчитана как на малышей, так и на ребят постарше.

Детская площадка будет двухуровневой. ФОто: sreda800.ru

Также не забыли архитекторы и о пространстве перед школой Ломоносова – там будет большая площадка для проведения различных мероприятий, склон планируется сделать в виде амфитеатра.

Небо под ногами

Безусловно, «фишкой» обновленной набережной должна стать брусчатка. Вернее, ее цвет.

«По уровню террас мы постарались воспроизвести колорит закатного небосвода – от холодного к теплому. Постарались подобрать брусчатку для градиентов, переходя с террасы на террасу. На каждом уровне свой набор цветов», - рассказал архитектор Кирилл Бросалин.

Фишка обновленной набережной - брусчатка цвета закатного неба. Фото: sreda800.ru

Стоит отметить, что эта идея пришлась по душе многим нижегородцам, горячо обсуждающим концепцию в соцсетях.

«Это очень здорово, ведь не зря Нижний Новгород называют столицей закатов! Давно пора уже как-то отразить в городском пространстве этот неофициальный статус», – поделилась мнением в соцсети нижегородка Мария Сумарокова.

Навигация

Особое внимание будет уделено навигации. Навигационные стенды будут выполнены из матового стекла, которые будут размывать, но не перекрывать вид.

«На всех перекрестках будут установлены столбики с локальной навигацией, как пройти к тому или иному объекту, - рассказал архитектор Алексей Аблесимов. – Также предполагаются большие стенды с картой и необходимой информацией – на подходах с Рождественской и с Почтового съезда, улиц Ильинской и Гоголя. На самой набережной мы предлагаем поставить горизонтальные стенды с навигацией, которые не перекрывают вид на набережной».

Малые архитектурные формы

Театральная атмосфера будет отражена в материалах и малых архитектурных формах – в первую очередь, это комфортные сидения с различными сценариями: в одиночку, вдвоем, большими компаниями, - как в амфитеатре.

На набережной также появятся микросцены – например, на детской площадке небольшая сцена для детей с направленным светом, и вокруг нее много стульчиков, где дети и их родители могут посмотреть небольшое импровизированное представление.

Не забыли архитекторы и про главные городские объекты и знаковые доминанты.

«Планируется использовать арт-объекты – вертикальные металлические стенды в виде полосы, в которой выполнена перфорация по контуру конкретного здания. Также здесь будет текст, рассказывающий об этом объекте.

Здесь установят стенды, которые подчеркнут городские доминанты. Фото: sreda800.ru

Также на набережной появятся скамейки со спинками, качели, гамаки, лавочки, зоны со столами, в зоне пикника планируется даже сделать барную стойку.

Освещение

Поскольку набережная по задумке разработчиков превратится в театр, то и освещение здесь будет соответствующее - сценическое, направленное.

«Должны быть подсвечены все дорожки, мосты, линейная подсветка на подпорных стенках подчеркнет рельеф и создаст интересный вид на набережную с моста или нижней части города. Прожекторы с направленным светом предполагаются на детской площадке и в зоне для пикников» - уточнил Алексей Аблесимов.

Озеленение

Изучая нынешнее положение дел на набережной, архитекторы обратили внимание на то, что здесь очень мало деревьев, и в солнечный день негде укрыться от солнца. Так, было решено добавить деревьев, кустарников и даже разбить плодовый сад.

Планируется организовать несколько зон пикников. Фото: sreda800.ru

«Мы предлагаем добавить разнообразия на склоны, - рассказал во время презентации Алексей Аблесимов. - Сделать разнотравный газон, посадить точечно крупные деревья с раскидистой кроной (дубы, клены) для тихого отдыха. На террасах планируется высадить также небольшие деревья, которые не перекроют вид, но создадут тень».

Кроме того, планируется посадить кустарники - рябинник, бересклет, бирючину, спирею и несколько ценных деревьев. Также на нижней террасе около церкви появится плодовый сад, где будут расти вишни, лещина, яблони, сливы.

«Улучшение пешеходной инфраструктуры, создание новых рекреационных зон и точек притяжения сделают набережную комфортнее для отдыха, созерцания и прогулок», - уверены разработчики.