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Спорт

Нападающий ХК «Торпедо» Жафяров стал капитаном сборной России на третьем этапе Евротура

Турнир будет проходить в Швеции с 11 по 14 февраля
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нападающий ХК «Торпедо» Жафяров стал капитаном сборной России на третьем этапе Евротура.

Нападающий ХК «Торпедо» Жафяров стал капитаном сборной России на третьем этапе Евротура.

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий ХК «Торпедо» Дамир Жафяров назначен капитаном сборной России на третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Уже известно, что данный турнир будет проходить в Швеции в городе Мальме с 11 по 14 февраля. В общей сложности, сборной России вместе с Дафиром Жафяровым предстоит сыграть три матча. Первый из них состоится 11 февраля с соперниками из Финляндии, второй – 13 февраля со сборной Швеции, третий – 14 февраля со сборной Чехии.

- Для меня это новый опыт, - признался Дамир Жафяров. – Но вряд ли возникнут сложности в такой сильной команде.

Напомним, в начале этого сезона хоккеист уже становился капитаном команды ХК «Торпедо», так что к новой роли он должен легко адаптироваться.

Спорт: ХОККЕЙ