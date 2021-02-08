Нападающий ХК «Торпедо» Жафяров стал капитаном сборной России на третьем этапе Евротура. Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий ХК «Торпедо» Дамир Жафяров назначен капитаном сборной России на третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Уже известно, что данный турнир будет проходить в Швеции в городе Мальме с 11 по 14 февраля. В общей сложности, сборной России вместе с Дафиром Жафяровым предстоит сыграть три матча. Первый из них состоится 11 февраля с соперниками из Финляндии, второй – 13 февраля со сборной Швеции, третий – 14 февраля со сборной Чехии.

- Для меня это новый опыт, - признался Дамир Жафяров. – Но вряд ли возникнут сложности в такой сильной команде.

Напомним, в начале этого сезона хоккеист уже становился капитаном команды ХК «Торпедо», так что к новой роли он должен легко адаптироваться.