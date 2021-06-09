Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 9 июня

Сегодня, 9 июня, сразу в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 08:00 до 17:00 пришлось остаться жителям Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Березовская (№101,102,102а,104/1).
В Сормовском районе без горячей воды до 15:00 остались дома по улице Гаугеля (№5,4,7,3,2,6а,9,1,6).
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера свет отключили частично в Московском и Ленинском районах.
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