Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 9 июня

Сегодня, 9 июня, сразу в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 пришлось остаться жителям Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Березовская (№101,102,102а,104/1).

В Сормовском районе без горячей воды до 15:00 остались дома по улице Гаугеля (№5,4,7,3,2,6а,9,1,6).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера свет отключили частично в Московском и Ленинском районах.

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