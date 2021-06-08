В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет 8 июня

Во вторник, 8 июня, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроснабжения. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Ленинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на улице Памирская (№6, 8) и улице Каховская (№ 5, 7).

В Московском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остался дом №9б по улице Березовская.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 7 июня, без электричества пришлось побыть жителям 65 частных домов и одного многоквартирного дома Ленинского района. Свет был также отключен в Нижегородском и Московском районах.

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