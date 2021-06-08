15-летняя Екатерина Пахомова пропала в Павлове Фото: СОЦСЕТИ

Поиски пропавшей 15-летней Екатерины Пахомовой проводятся в городе Павлово Нижегородской области, сообщает ПСО «Волонтер».

В понедельник, 7 июня, около трех часов дня девушка-подросток вышла из своего дома на улице Трудовой, но так и не вернулась.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза.

В день исчезновения девушка была одета в черные джинсы, футболку, светлые кроссовки, при себе имела сумку-клатч.

Волонтеры призывают добровольцев присоединиться к поиску пропавшего тинейджера. Любую информацию о местонахождении Екатерины Пахомовой просят сообщать волонтерам по телефону: 8(831)291-51-51, либо в полицию по каналу связи 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски Марии Бузиной. Девушка пропала в Семенове после ссоры с мужем 5 июня 2021 года.