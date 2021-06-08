«ТНС энерго НН»: памятка для дачников и уезжающих в отпуск

Летние месяцы – традиционная пора отпусков и время дачного сезона. Онлайн-сервисы «ТНС энерго НН» помогут контролировать расходы тем, кто временно покидает основное место проживания.

Ознакомиться с состоянием лицевого счета и оплатить электроэнергию можно дистанционно:

- на сайте компании nn.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении.

Получить актуальную информацию поможет и «Электронная квитанция», при подключении которой счета приходят на e-mail клиента. Платёжный документ поступает в день формирования, никогда не теряется и позволяет рассчитаться сразу, перейдя по ссылке в письме.

Обращаем внимание, что даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии в городской квартире необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета. Иначе начисление производится по среднемесячному потреблению.

Оптимальный срок передачи показаний 23 – 25 числа каждого месяца. Счета за электроэнергию необходимо оплачивать включительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Передача показаний доступна:

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- на сайте компании nn.tns-e.ru;

- по телефону Единого контактного центра;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Летом можно и сэкономить на оплате электроэнергии. Для этого необходимо оформить временную регистрацию в загородном доме и подать в «ТНС энерго НН» заявление о переносе социальной нормы с адреса городского жилья на адрес загородного.