Пропал человек. Фото: Арзамасское подразделение поисково-спасательного центра «Рысь»

38-летний Александр Гордеевцев пропал в Арзамасе 1 июня. Мужчина ушел из дома по адресу микрорайон «Сосновый», улица Архитектурная около 11:00 утра и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает Арзамасское подразделение поисково-спасательного центра «Рысь» в социальной сети.

Александр Гордеевцев имеет среднее телосложение, рост 180 сантиметров, чёрные волосы с сединой и серо-голубые глаза. На нём была надета тёмно-зелёная ветровка, тёмные спортивные штаны и черные кроссовки.

В особых приметах указано наличие щетины.

При себе у мужчины было полотенце, футболка и телефон.

Любую информацию о местонахождении мужчины просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

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