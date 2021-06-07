71 жилой дом Нижнего Новгорода остался без света 7 июня

Сегодня, 7 июня, 71 жилой дом в трёх районах Нижнего Новгорода остался без электричества. Причина временного отключения – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 08:30 до 18:00 света не будет в 65 частных домах Ленинского района по адресам: улица Кисловодская, улица 2-й Дачная, улица Завкомовская, переулок Красноэтновский, переулок 2-й Дачный. В том числе свет отключат в одном жилом многоквартирном доме.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 без света останутся жильцы дома № 5 по улице Пожарского в Нижегородском районе города.

А с 08:00 до 17:00 света не будет в трёх домах Московского района: № 34, 42, 48 по проспекту Героев.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 26 мая в городе отключили свет в 16 домах.

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